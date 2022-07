AFP

NOS Nieuws • vandaag, 08:16 Amerikaanse Hells Angels-voorman Sonny Barger (83) overleden

Een van de bekendste Hells Angels wereldwijd is op 83-jarige leeftijd overleden. Sonny Barger was jarenlang als voorman een van de drijvende krachten achter de notoire motorclub in de VS en een van zijn beruchtste leden.

"Ik heb een lang en goed leven gehad, vol avontuur", schrijft Barger in het overlijdensbericht op Facebook dat hij zelf opstelde. "Het was een voorrecht om onderdeel te zijn geweest van een prachtclub."

Barger had een ongelukkige jeugd. In de steek gelaten door zijn moeder en op zijn zestiende van school gegaan, meldde hij zich met een vervalst geboortebewijs bij het leger. Daar werd hij ontslagen toen het bedrog ontdekt werd.

Vrijgevochten

Daarna vormde hij in 1957 in de Californische stad Oakland een chapter van de Hells Angels, de motorclub waarin sinds 1948 'verschoppelingen' elkaar vonden in losse broederschappen. Bargers afdeling groeide snel uit tot de grootste en hij speelde een belangrijke rol in het samenbrengen van de verschillende clubs.

"Hij was afwisselend een fanaat, een filosoof, een vechter, sluw bemiddelaar en laatste scheidsrechter", schreef journalist Hunter S. Thompson in zijn klassieke verslag over de motorclub, Hell's Angels: The Strange and Terrible Saga of the Outlaw Motorcycle Gangs. "Niemand twijfelt aan de Bargers beslissingen."

Reportages als die van Thompson droegen bij aan complexe mythe rond de groep. Ze zagen zichzelf in een Amerikaanse traditie als vrijgevochten rebellen die de nadruk legden op broederschap en trouw, terwijl autoriteiten en slachtoffers dat beschouwde als een cynisch vernislaagje over een nihilistisch crimineel netwerk.

Lang strafblad

Barger bouwde in ieder geval een lang strafblad op. Hij werd verdacht van moord op een dealer, ging jaren de cel in voor drugshandel en verboden wapenbezit en daarna nog eens voor een moordcomplot tegen een rivaliserende bende. Hij was er evenwel trots op dat het de FBI niet lukte de hele motorclub te verbieden als criminele organisatie.

Ook relativeerde hij het outlaw-imago van de club. "Er zijn meer agenten die misdaden begaan dan Hells Angels", zei hij eens. "Wij zijn een druppel in de oceaan."

Barger was ook betrokken bij een van de meest spraakmakende incidenten uit de geschiedenis van de Hells Angels: het dodelijke geweld op het festival op de Altamont-racebaan in december 1969, waar de Angels als bewakers waren ingehuurd. Tijdens een optreden van de Rolling Stones werd daar een festivalganger die een pistool trok doodgestoken.

Om te voorkomen dat de menigte nog onrustiger werd, drong Barger erop aan dat de Stones doorspeelden, naar eigen zeggen door Keith Richards een pistool tussen zijn ribben te duwen. "He played like a motherfucker." Het concert geldt als het officieuze einde van de Summer of Love.

Vredig einde

Naast zijn activiteiten als Godfather of the Hells Angels schreef Barger autobiografische boeken en romans en speelde hij de rol van Lenny de Pooier in de tv-serie Sons of Anarchy, over het leven in een motorbende. Hij was een opvallende verschijning, ook omdat hij in de jaren 80 zijn stembanden had verloren aan keelkanker, na een leven vol sigaretten.

Barger overleed uiteindelijk ook aan kanker, in zijn lever dit keer, na een kort ziekbed. Volgens zijn eigen overlijdensbericht gebeurde dat vredig, omringd door zijn vrouw en andere geliefden. "Ik ben decennialang een bekende figuur geweest, maar ik heb vooral genoten van de bijzondere tijd met mijn broeders, mijn familie en mijn goede vrienden."