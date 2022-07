Inflatie in juni opnieuw hoog, maar weer iets minder hoog

De Europese en Nederlandse rekenmethode

Dit inflatiepercentage is berekend volgens de Europese prijsindex (HICP). De HICP is ontwikkeld om de inflatiecijfers van de lidstaten van de Europese Unie met elkaar te vergelijken. Het belangrijkste verschil tussen de nationale Consumentenprijsindex (CPI) en de HICP (Geharmoniseerde Index Consumentenprijzen) is de samenstelling van het pakket goederen en diensten waarop beide indexen gebaseerd zijn. In de CPI wordt bijvoorbeeld ook de prijs voor het wonen in een eigen woning meegenomen door een toegerekende huursom.