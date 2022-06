Halsema praat met doodsbedreigers, rechtszaken voorlopig van de baan

De drie (tussen de 18 en 24 jaar) waren opgepakt, nadat de gemeente Amsterdam op 9 mei bekend had gemaakt dat een huldiging van Ajax in de openbare ruimte, zoals op het Museumplein, onmogelijk was. Door een groot tekort aan beveiligers kon de veiligheid niet worden gegarandeerd. Uiteindelijk werd de landskampioen op 11 mei gehuldigd in de Johan Cruijff Arena.