30 jaar cel voor R. Kelly wegens seksueel misbruik en mensenhandel

Na meer dan 25 jaar geruchten en beschuldigingen is dit de eerste straf voor de artiest. De rechtszaak in New York wordt als een belangrijk gevolg van de #MeToo-beweging beschouwd.

De zanger is aangeklaagd door meerdere jonge vrouwen en twee mannen. Zij verklaarden dat hij zijn roem en status gebruikte om hen te verleiden en dwingen tot seksuele handelingen. Sommigen waren minderjarig tijdens het misbruik. Slachtoffers vertelden hoe de zanger hen vasthield in zijn huizen en ze strenge regels oplegde: ze mochten bijvoorbeeld alleen met zijn toestemming eten of naar de wc.

Kelly werd bekend in de jaren 90 met hits als I Believe I Can Fly en If I Could Turn Back The Hands of time. Zelf weerspreekt hij alle aanklachten. In de staten Illinois en Minnesota lopen ook nog rechtszaken tegen de zanger. Daar zal hij later voor de rechtbank moeten verschijnen.