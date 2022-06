Noodverordening Apeldoorn uit vrees voor bevrijdingsactie boeren

Burgemeester Heerts van Apeldoorn heeft een noodverordening uitgevaardigd uit vrees voor een bevrijdingsactie van boeren. Op sociale media staan oproepen om met zoveel mogelijk boeren naar het politiebureau van Apeldoorn te komen, met als doel de boeren die daar vastzitten te bevrijden. Bij het politiebureau en op de wegen in de omgeving staan veel politievoertuigen, agenten en is een shovel opgesteld. Een toegangsweg naar Apeldoorn is afgesloten.

De noodverordening geldt voor een groot deel van de gemeente. De politie kan dankzij de noodverordening wegen afsluiten, plekken ontruimen en samenscholingen verbieden. Mensen die bevelen van agenten niet opvolgen, kunnen worden opgepakt. Heerts zegt dat demonstreren een grondrecht is. "Zolang het binnen de grenzen van de wet blijft is binnen Apeldoorn veel mogelijk. Blokkeren van wegen en (dreigingen) van verstoring van de openbare orde en veiligheid zijn niet toegestaan."

Er is ook een betoging van boeren bij een distributiecentrum van supermarktketen Albert Heijn in Geldermalsen.

Volgens de gemeente Harderwijk zijn "de grenzen van de openbare orde en veiligheid met voeten getreden". De noodverordening geldt voor een week. In die periode mag de politie mensen preventief fouilleren. Ook mogen mensen die niets in het gebied te zoeken hebben worden weggestuurd.

Protesten op snelwegen, bij provincies

Bij de provinciehuizen in Lelystad, Zwolle en Leeuwarden waren ook acties van boeren. De provincies zijn verantwoordelijk voor de uitwerking van het beleid dat moet leiden tot de daling van de stikstofuitstoot. Boeren vroegen provinciale bestuurders om steunbetuigingen te tekenen, wat geweigerd werd. Wel gingen gedeputeerden met boeren in gesprek.

Koning Willem-Alexander zei bij zijn staatsbezoek aan Oostenrijk dat "geweld en intimidatie niet de oplossing voor het probleem" kunnen zijn. "Uiteindelijk moeten we weer om tafel komen, in dialoog gaan en samen het probleem oplossen", zei hij tegen meegereisde journalisten.

Volgens de koning is het niet 'wij-zij'. "De boeren zijn deel van ons culturele erfgoed, deel van Nederland. En we moeten daarom ook samen naar de toekomst kijken. We kunnen ze niet wegzetten als één groep." Wel wees hij erop dat er een oplossing voor het stikstofprobleem zal moeten komen. "Dat kan alleen als we in dialoog gaan."