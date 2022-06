In samenwerking met Rijnmond NOS Nieuws • vandaag, 20:11 Het OM eist 12 jaar cel en tbs voor Dordtenaar voor neerschieten agenten en omstander

Het Openbaar Ministerie heeft 12 jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist tegen een Dordtenaar die wordt verdacht van het neerschieten van twee agenten met een afgepakt politiewapen. De 39-jarige Niels W. wordt er ook van beschuldigd dat hij een omstander neerschoot.

De agenten werden vorig jaar in de Dordtse Transvaalbuurt neergeschoten en meermaals geraakt. Een van de kogels raakte het gezicht van een agent met blijvende verwondingen als gevolg, meldt Rijnmond. De 24-jarige omstander werd in zijn rug geraakt en liep daardoor een dwarslaesie op.

Niels W. liep luidruchtig door de straten van de Dordtse Transvaalbuurt en pleegde er vernielingen. Na een overlastmelding troffen de politiemannen W. in een auto aan met de 24-jarige omstander. Toen de agenten vroegen om uit te stappen weigerde W. dit en pakte hij het wapen van één van de agenten af. Hierbij werd er over en weer geschoten door de agenten en W.

Verminderde toerekeningsvatbaarheid

Volgens zijn advocaat was W. tijdens het incident verminderd toerekeningsvatbaar. W. verklaarde in de rechtbank dat hij in een psychose handelde.

De Dordtenaar was een persfotograaf en had alcoholproblemen. Twee jaar geleden is hij daarvoor behandeld en leek het beter met hem te gaan. Drie dagen voor de schietpartij kocht hij drugs waardoor hij naar eigen zeggen weer afgleed.

De uitspraak volgt over twee weken in de rechtbank in Dordrecht.