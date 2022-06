CDA-Kamerlid Boswijk blijft thuis na protest boeren bij zijn gezin

Boze boeren hebben gisteravond het huis van CDA-Kamerlid Derk Boswijk bezocht. Hij was zelf in Den Haag aan het werk, maar zijn kinderen van 4 en 7 jaar waren wel thuis. Hij kondigt nu op Twitter aan dat hij de komende dagen niet naar zijn werk gaat, maar bij zijn gezin blijft.

Boswijk was vorige week een van de Kamerleden die van de Nationaal Coördinator Terrorisme en Veiligheid het dringende advies kregen om niet naar het boerenprotest in Stroe af te gaan, omdat hun veiligheid kon niet worden gegarandeerd. De CDA'er sloeg dat toen in de wind en ging tijdens de manifestatie met boeren in gesprek.