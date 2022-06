'Trump wilde gewapende relschoppers doorlaten naar Capitool'

Oud-president Donald Trump wist in de aanloop naar de Capitoolbestorming dat een deel van de relschoppers bewapend was. Dat heeft een voormalige hooggeplaatste medewerker onder ede verklaard tegen leden van het Congres. "Ik geef er geen fuck om dat ze wapens dragen" en "laat ze erdoor" zou Trump hebben gezegd.

Republikein Cassidy Hutchinson vertelde dit op de zesde dag van de hoorzittingen over de bestorming van het Capitool op 6 januari vorig jaar. Ze was toen de rechterhand van Trumps laatste stafchef, Mark Meadows.

'Ze gaan mij niets aandoen'

In twee uur tijd kwam Hutchinson met een serie explosieve beschuldigingen aan het adres van de voormalige president. De meest in het oog springende was dat Trump zijn team zou hebben aangespoord de menigte niet te controleren op wapens. Terwijl hij door de inlichtingendiensten was gewaarschuwd dat een deel bewapend was, stelt Hutchinson.