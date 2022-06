ANP

NOS Nieuws • vandaag, 20:19 Politie onderzoekt handelen OR-voorzitter inzake geradicaliseerde broer

De politie laat uitzoeken of de voorzitter van de ondernemingsraad (OR) juist heeft gehandeld rond een strafrechtelijk onderzoek naar haar broer. Die zou naar Syrië zijn gegaan, vermoedelijk om zich aan te sluiten bij een terroristische organisatie.

Behalve het handelen van OR-voorzitter Esme Solak wordt ook onderzocht of de politie de zaak juist heeft aangepakt. Het strafrechtelijk onderzoek dateert uit 2017, toen Solak nog stafmedewerker was bij de HR-afdeling van de Landelijke Eenheid. Solak is destijds als getuige in de zaak verhoord.

De politie wil weten of ze mogelijk informatie heeft achtergehouden over haar geradicaliseerde broer. In het persbericht staat dat Solak direct haar werkgever had geïnformeerd toen ze hoorde dat de politie onderzoek deed naar haar broer.

'Vragen gerezen over handelswijze'

"Er is geen enkele aanwijzing dat de voorzitter van de OR strafbare feiten heeft gepleegd en ook haar screening voldoet", zegt politiechef Oscar Dros van de Landelijke Eenheid in een verklaring. "Maar recent zijn wel enkele vragen gerezen over de handelwijze destijds van zowel de politie als de voorzitter van de OR."

Welke vragen dit zijn en door wie ze gesteld zijn, vermeldt de politie niet. Politiechef Dros ziet "op dit moment geen aanleiding" de OR-voorzitter te vragen om al dan niet tijdelijk terug te treden. NRC schrijft dat de broer van Solak inmiddels zou zijn overleden.

De politie zegt dat er een oriënterend onderzoek wordt ingesteld om na te gaan of er sprake was van verwijtbaar handelen. Het wordt uitgevoerd door medewerkers van de politie, maar van een andere afdeling dan de Landelijke Eenheid.

Eerdere OR-voorzitter in opspraak

Het is niet de eerste keer dat een OR-voorzitter van de politie in opspraak raakt. In 2020 werd oud-voorzitter Frank Giltay tot een half jaar cel veroordeeld wegens valsheid in geschrifte en verduistering.

Giltay had tienduizenden euro's politiegeld uitgegeven aan etentjes en feesten. Ook huurde hij bevriende ondernemers in voor klussen en rommelde met facturen, concludeerde de politie na onderzoek.