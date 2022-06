Makelaars starten met logboek dat biedproces transparant moet maken

Makelaars kunnen vanaf 1 juli gebruikmaken van een biedlogboek. Dat hebben de brancheorganisaties NVM, VBO en Vastgoedpro onderling afgesproken. In dat logboek moet komen te staan wanneer er hoeveel is geboden op een woning, wat de eventuele voorbehouden waren, zoals een voorbehoud van financiering, en het gewenste moment van de sleuteloverdracht.

Het logboek moet het verkoopproces van huizen transparanter maken. Daar waren de laatste jaren veel klachten over, onder meer bij Vereniging Eigen Huis. In twee maanden tijd kreeg de vereniging 600 meldingen binnen van kopers en verkopers die zich benadeeld voelen bij het zoeken, aankopen of verkopen van een woning.