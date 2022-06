Reuters

NOS Nieuws • vandaag, 03:11 • Aangepast vandaag, 03:33 Meer dan veertig dode migranten gevonden in truck in Texas

In een verlaten vrachtwagen in de Amerikaanse stad San Antonio zijn meer dan veertig dode migranten aangetroffen. Dat melden meerdere Amerikaanse media.

De lokale tv-zender KSAT-TV bericht over 42 doden. Er zouden 16 migranten zijn overgebracht naar ziekenhuizen. Het is niet duidelijk hoe zij eraan toe zijn.

De vrachtwagen staat op een afgelegen plek langs het spoor aan de zuidkant van San Antonio. Op beelden is te zien dat hulpdiensten massaal zijn uitgerukt. Volgens The New York Times wordt er door de politie volop gezocht naar de bestuurder van de truck.

De autoriteiten in Texas hebben nog niet officieel bericht over de vondst.

Eerdere truckdrama's

In 2017 werd in San Antonio ook al eens een vrachtwagen aangetroffen die werd gebruikt voor mensensmokkel. In de truck, die geparkeerd stond op een parkeerplaats bij een filiaal van supermarktketen Walmart, lagen negen dode migranten.

Het koelsysteem van de vrachtwagen bleek niet te werken en er waren ventilatiegaten verstopt, waardoor een aantal van de meer dan honderd migranten die door mensensmokkelaars in de truck waren gestopt bezweken door de hitte en een gebrek aan zuurstof.

Europa werd in 2019 opgeschrikt door een soortgelijk drama. Toen werden in de Engelse plaats Grays, niet ver van Londen, 39 lichamen aangetroffen in een koeltruck. De doden waren allemaal van Vietnamese afkomst.