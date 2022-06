ANP

NOS Nieuws • vandaag, 22:03 Fins bedrijf steekt bijna 2 miljard euro in Rotterdamse bio-raffinaderij

Het Finse Neste investeert 1,9 miljard euro in zijn Rotterdamse raffinaderij. Daarmee krikt het de productie van hernieuwbare brandstof flink op. De extra locatie moet in 2026 draaien.

Neste is naar eigen zeggen de grootste producent van duurzame kerosine (SAF) en biodiesel. Rotterdam is een van de belangrijkste productielocaties voor de multinational uit Helsinki.

Het beursgenoteerde bedrijf voert de Rotterdamse productie op van 1,4 miljoen ton per jaar naar 2,7 miljoen ton. Ruim een derde daarvan wordt duurzame kerosine voor vliegtuigen. Dat is kerosine gemaakt van vetten of van afgevangen CO2.

Steeds meer duurzame kerosine

De laatste paar jaar komen steeds meer partijen met plannen voor de productie van duurzame kerosine in Nederland. In Delfzijl bouwt SkyNRG een fabriek die in 2024 moet draaien. Neste investeerde eerder ook al 190 miljoen euro om de Rotterdamse locatie klaar te maken voor duurzame kerosine. Shell is ook bezig met een Rotterdamse fabriek.

In steeds meer landen komen verplichtingen voor het gebruik van dit soort kerosine. In Zweden moeten in 2030 alle binnenlandse vluchten fossielvrij zijn. En in Nederland ligt er een voorstel van de minister van infrastructuur dat in datzelfde jaar 14 procent van alle kerosine duurzaam moet zijn. In 2050 zou de hele Nederlandse luchtvaart overgestapt moeten zijn op fossielvrije brandstof.

KLM mengt sinds begin dit jaar een half procent duurzame kerosine bij op vluchten die uit Amsterdam vertrekken.