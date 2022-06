President Ecuador verlaagt brandstofprijzen, 'strekt hand uit naar betogers'

In een poging om de sociale onrust in zijn land te bezweren, verlaagt president Lasso van Ecuador de brandstofprijzen. Of de maatregel voldoende is om een einde te maken aan de protesten, is de vraag. De demonstranten hadden een forsere verlaging geëist.

De protesten en stakingen in het Zuid-Amerikaanse land duren al weken. Er zijn voedseltekorten ontstaan en in zes provincies werd de noodtoestand uitgeroepen. Lasso beschuldigde de demonstranten van een poging tot staatsgreep.

De protesten komen van de Indigenas, de oorspronkelijke bewoners van het land die tot het armste deel van de bevolking horen. Een van de eisen is dat president Lasso het veld ruimt. Verder willen de demonstranten dat voedsel en andere levensmiddelen niet steeds duurder worden. Ook eisen ze meer geld voor onderwijs.

Uitgestoken hand

In een televisietoespraak zei Lasso dat de brandstofprijzen de kern van het conflict vormen. Hij zei dat hij zijn hand uitstrekt naar de demonstranten, maar "wie zich overgeeft aan chaos, geweld en terrorisme" zal hard worden aangepakt. "Het land moet terugkeren naar normaal."

Gesprekken tussen vertegenwoordigers van de regering en de leiders van de protesten hebben de afgelopen weken niets opgeleverd.

Bij protesten in de hoofdstad Quito zijn de afgelopen tijd onder betogers en politiemensen zeker honderd gewonden gevallen. Er werden wegblokkades opgeworpen en winkels geplunderd.