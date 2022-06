Tribune stierenvechtarena Colombia stort in: vier doden en honderden gewonden

Bij het instorten van een tijdelijke tribune van een stierenvechtarena in Colombia zijn vier doden gevallen en honderden toeschouwers gewond geraakt, melden lokale media. Er wordt gevreesd dat het dodental nog oploopt.

Op beelden van het incident is te zien hoe een houten tribune vol toeschouwers in elkaar stort waarna mensen in paniek wegrennen. Het gebeurde in een arena in de stad El Espinal in het midden van het land.