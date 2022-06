Schipper Nick probeerde camperdief uit Maas te redden: 'Hij was verward'

De matroos probeert met de man te communiceren, maar dat lukt niet. "Hij was verward. Hij praatte wat in het Duits en Engels en riep "I'll kill you" tegen mijn collega", zegt De Jong. "Toen brak hij een beugel van de camper los om mee te slaan. Daarom heb ik het schip weer afgedraaid, we waren bang dat hij aan boord zou komen en dat het vechten zou worden."

Getaserd

Na een telefoontje van de schipper naar 112 is de politie al snel ter plaatse. De agenten kunnen alleen niet bij de camper komen. Daarop lukt het De Jong alsnog om met het schip de camper naar de kant te duwen.

De vermoedelijk verwarde man springt vervolgens in het water, maar komt uiteindelijk weer binnen het bereik van politieagenten. "Bij de kant is hij door de politie getaserd om hem rustig te krijgen. Daarna is hij met een ambulance afgevoerd. Hij zat ook helemaal onder het bloed. We hoorden later van de recherche dat hij gestoken was met een schroevendraaier door de eigenaar van de camper, die zich probeerde te verdedigen."

De schipper zal de enerverende ochtend niet snel vergeten. "Het leek wel een scène uit Breaking Bad", besluit hij.

Tweede verdachte

De man was bij de diefstal van de camper mogelijk niet alleen maar met een tweede verdachte, zegt de politie. De tweede man was echter niet aanwezig in de camper toen die te water raakte.