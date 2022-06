Glasvezelkabels in Den Haag steken al bijna twee jaar uit de grond

Verschillende glasvezelkabels in Den Haag steken al bijna twee jaar lang een flink stuk uit de stoep. De uitstekende kabels hadden een jaar geleden weg moeten zijn, geeft telecombedrijf T-Mobile toe aan Omroep West.

De glasvezel werd in 2020 aangelegd in de Haagse stadsdelen Loosduinen en Segbroek. Mensen konden de glasvezelkabels door laten trekken tot in hun eigen huis, maar lang niet iedereen deed dat. Nu steken de felroze kabels op verschillende plekken tientallen centimeters uit de grond. Ontzettend slordig, vinden ze bij de lokale wijkvereniging.

Voorzitter Hank Hoogwout van wijkvereniging Walboduin nam contact op met de gemeente. "Er zijn toen stukken stoep opnieuw bestraat. Ze hebben dat zo slordig gedaan, dat de tegels verzakken. En je ziet nog steeds overal van die roze kabels uit de muur en uit het trottoir komen."

Jaar de tijd

De gemeente zegt in een reactie tegen de regionale omroep dat het telecombedrijf een jaar de tijd had om de kabels weg te werken. "Er is afgesproken dat, na de realisatie van het hoofdnetwerk, de roze kabels één jaar lang zichtbaar en makkelijk bereikbaar mogen zijn", aldus een woordvoerder. Op de vraag of de gemeente het bedrijf heeft aangesproken op het niet nakomen van deze afspraak, krijgt de omroep geen antwoord.

T-Mobile zegt dat het inderdaad "niet is zoals het hoort". Het bedrijf vindt het "vervelend dat mensen overlast ervaren". De kabels worden binnen twee weken verwijderd, aldus een woordvoerder.