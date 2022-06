Gewonden bij Russische raketaanvallen op Kiev, reddingswerkers zoeken overlevenden

Volgens de burgemeester is het "misschien een symbolische aanval" van de Russen in aanloop naar de NAVO-top in Madrid van komende week.

Sinds de terugtrekking van de Russische troepen uit de regio wordt Kiev nog met enige regelmaat getroffen door luchtaanvallen. Volgens persbureau AP gaat het om de zwaarste Russische luchtaanvallen op Kiev in enkele weken.

De raketten sloegen in in Sjevtsjenkivsky, een historisch district in het centrum van de hoofdstad met veel restaurants en cultuurinstellingen. Ook eind april sloegen daar raketten in. Daarbij vielen meerdere gewonden en overleed een journalist.