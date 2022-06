Zeker 17 doden bij 'bizar incident' in café Zuid-Afrika

In een café in de Zuid-Afrikaanse kustplaats East London zijn vannacht zeker zeventien mensen om het leven gekomen, overwegend jonge mensen. De oorzaak is nog niet duidelijk. Mogelijk zijn de slachtoffers verdrukt of vergiftigd.

Zuid-Afrikaanse media spreken van een bizar incident. Een overheidswoordvoerder zegt dat er lichamen op de grond van de Enyobeni Tavern zijn aangetroffen, zonder verwondingen. Het lijkt erop dat ze verdrukt zijn, maar ook de mogelijkheid van vergiftiging wordt niet uitgesloten. De lichamen lagen op tafels en stoelen en op de grond.

Het incident gebeurde na middernacht. Vanochtend had zich een menigte voor het café verzameld, met daaronder ook ouders die bang zijn dat hun kind om het leven is gekomen.

In eerste instantie dacht de politie aan 22 doden: