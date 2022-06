Volt: snel noodplan energiebesparing, geen komkommers uit de kas

Politieke partij Volt wil dat er snel een noodplan voor energiebesparing komt. Nederland en Europa moeten namelijk onafhankelijk worden van het Russische gas en om energie te besparen moeten "alle taboes van tafel". "Pijnlijke keuzes horen daarbij", zei partijleider Dassen op een festival dat de pro-Europese partij voor het eerst had georganiseerd.

Dassen heeft voldoende ideeën voor het noodplan. De partij wil bijvoorbeeld dat bedrijven die luxeproducten, staal of aluminium maken minder gaan produceren. Huishoudens die hun energieverbruik minimaliseren moeten volgend jaar een eenmalige bonus krijgen, zo staat in het voorstel van Volt.

Kassen

Op het festival zei Dassen dat er ook gekeken moet worden naar zaken die we normaal zijn gaan vinden, zoals de teelt van allerlei gewassen in Nederlandse kassen. "Komkommers telen in de winter. Bloemen die in kassen groeien terwijl het buiten vriest."

De partij verzet zich ook tegen het harder laten draaien van de kolencentrales, zoals minister Jetten voor Klimaat maandag bekendmaakte. Kolencentrales stoten veel CO2 uit en dat maakt het moeilijker om de klimaatdoelen te halen. De partij wil dat Nederland een andere stap maakt. "Van de oude wereld - de wereld van olie, gas en kolen, naar de nieuwe wereld van windmolens, zonnepanelen, waterstof, kernenergie en andere duurzame alternatieven."

De partij is verder tegen de import van lng, vloeibaar aardgas. "We moeten het veel schadelijkere lng niet omarmen als alternatief, zoals we nu in Europa zien gebeuren."