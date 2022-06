Al meer dan een ton opgehaald voor zwaargewonde boer op tractor A12

Binnen korte tijd is meer dan 100.000 euro ingezameld voor boer Bert Olieman (40) uit Nieuwerbrug aan den Rijn. Rond het middaguur stond de teller op ruim 120.000 euro.

De boer raakte woensdag zwaargewond bij een ongeluk met zijn tractor op de A12 bij Ede, toen hij met zijn vrouw en dochter via de snelweg naar huis reed na het boerenprotest in het Gelderse Stroe.

"We zijn enorm dankbaar dat we inmiddels 100.000 euro hebben opgehaald", aldus een familielid van de boer dat de geldinzameling door middel van een crowdfundingsactie heeft opgezet. Zij heeft het streefbedrag van een ton daarop verhoogd. "De kans is groot dat er heel lang hulp nodig zal zijn op de boerderij, gezien de verwondingen van Bert."

De tractor met daarop de boer en zijn familie werd woensdag op de A12 aangereden door een vrachtauto. Berts vrouw Bertine zegt bij Omroep West dat de tractor meermalen over de kop sloeg. De 37-jarige vrouw en de 17-jarige dochter kwamen er met wat blauwe pekken vanaf. De boer werd waarschijnlijk door de voorruit naar buiten geslingerd en raakte zwaargewond.

Bijna alles gebroken

'Hij heeft bijna alles gebroken wat er te breken valt", vertelde Bertine Olieman eerder. Haar man is meteen geopereerd, maar daar blijft het volgens haar niet bij. "Hij moet nu aansterken voor de volgende operatie en hij heeft nog veel operaties te gaan." Op de vraag of haar echtgenoot er weer bovenop komt, blijft ze even stil. "Dat weten we nu nog niet."

Terwijl Bert Olieman in het ziekenhuis ligt, zette familie een inzamelingsactie op, onder andere om geld bijeen te brengen voor een nieuwe tractor. Ongeveer 3800 mensen hebben de afgelopen dagen een donatie gedaan, vaak vergezeld van een beterschapswens of een andere steunbetuiging.