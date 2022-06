Man schiet op uitgaanspubliek Oslo, zeker twee doden

In de Noorse hoofdstad Oslo heeft een man geschoten op uitgaanspubliek. Zeker twee mensen zijn daarbij om het leven gekomen. Er zijn meer dan twintig gewonden. Tien van hen hadden medische zorg nodig; drie mensen zijn zwaargewond.

Het schietincident was volgens de omroep NRK in de London Pub, een homobar in het centrum van Oslo. Een NRK-verslaggever die getuige was zegt dat een man bij de zaak aankwam met een tas, er een wapen uithaalde en begon te schieten.

De politie heeft in de buurt van het café een verdachte aangehouden. Informatie over de identiteit van de schutter ontbreekt vooralsnog. Behalve de London Pub wordt ook een naastgelegen jazzcafé als plaats delict gezien.

Prideweek

In Oslo is sinds vorige week zaterdag de Oslo Pride. Op meerdere plekken in de stad worden met bijeenkomsten en evenementen aandacht gevraagd voor lhbti-rechten en diversiteit. De Pride duurt nog het hele weekend.