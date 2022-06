Biden woedend over abortus-uitspraak hof

President Biden heeft het terugdraaien van het recht op abortus door het Hooggerechtshof hard veroordeeld. Het hof heeft een grondwettelijk recht weggenomen dat voor heel veel Amerikanen heel belangrijk was, zei hij in een toespraak voor het Amerikaanse volk. "Dat is nooit eerder gebeurd."

Het gevolg is volgens hem dat de gezondheid van miljoenen vrouwen op het spel wordt gezet en dat ze in hun vrijheid en privacy worden aangetast. Het gevolg is ook dat vrouwen die zijn verkracht in sommige staten het kind van van hun verkrachter op de wereld moeten zetten.

Uitspraak 1973

Het Amerikaanse Hooggerechtshof vernietigde vandaag zijn uitspraak uit 1973 dat vrouwen in alle staten van de VS het recht op abortus hebben. Dat was een goed besluit, zei Biden, dat zowel door Republikeinen als Democraten werd aanvaard.

Nu die uitspraak van tafel is, wordt abortus waarschijnlijk in de helft van de Amerikaanse staten illegaal. Biden zei dat hij alles zal doen om de vrouwen in die staten te beschermen tegen de gevolgen van de uitspraak.