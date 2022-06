Van kindermisbruik verdachte Nederlanders opgepakt in Ecuador

In Ecuador zijn twee Nederlandse mannen opgepakt voor het misbruiken van jonge kinderen in het Zuid-Amerikaanse land. Het zijn de eerder in Nederland veroordeelde en voortvluchtige Marthijn U. en zijn partner Lesley L. Beide mannen zijn betrokken bij de sinds 2014 verboden pedofielenvereniging Martijn.

Marthijn U. uit Hengelo werd in maart bij verstek in Nederland veroordeeld tot zes maanden celstraf voor het voorzetten van de vereniging. Hij is in Nederland nooit veroordeeld voor misbruik. De politie in Ecuador verdenkt hem daar nu wel van.

Lesley L. kreeg in april tien weken celstraf (waarvan vier voorwaardelijk) voor het maken van een kinderpornovideo met een 9-jarig jongetje. Op de beelden liet de jongen, op wie L. soms oppaste, volgens RTV Oost zijn broek zakken om zijn billen te tonen. De rechter ging niet mee in het verweer van de advocaat dat het om een onschuldig filmpje ging.

Martijn verboden

Begin deze maand werd in Mexico een ander prominent lid van vereniging Martijn opgepakt. Nelson M. was naar eigen zeggen naar dat land gereisd om er politiek asiel aan te vragen, maar de Mexicaanse politie ziet hem al leider van een internationaal netwerk van pedofielen. De Nederlandse organisatie Free a Girl had zich ingespannen om hem in Mexico op te sporen.

In 2014 verbood de Hoge Raad de Vereniging Martijn, die sinds 1982 streefde naar wettelijke acceptatie van seksuele relaties tussen volwassenen en kinderen.