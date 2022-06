Op verschillende plekken in het land branden door onweer

Daarnaast is de bliksem vannacht in de schoorsteen van een huis in het Brabantse Erp geslagen. Volgens Omroep Brabant veroorzaakte dat een kleine brand die snel kon worden geblust. De brandweer zette een hoogwerker in om losse stukken van de schoorsteen van het dak te halen.

Code geel

Ook vandaag worden weer onweersbuien verwacht. Het KNMI heeft voor het grootste gedeelte van het land code geel afgekondigd. Er trekken 's ochtends (onweers)buien over het noorden, noordoosten en zuiden. Vanmiddag kunnen ook in het midden van het land nieuwe onweersbuien ontstaan. Er kan plaatselijk veel regen vallen en er is er kans op hagel en windstoten tot 60 kilometer per uur. In de tweede helft van de avond verdwijnen de onweersbuien.

Via NOS ooggetuige kwamen deze foto's van het onweer binnen.