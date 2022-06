TNO: te laat en te weinig geïnvesteerd in kennis over Groningse gaswinning

Er is te laat begonnen met fundamenteel onderzoek naar de negatieve effecten van de Groningse gaswinning. Dat zegt René Peters, directeur gastechnologie bij onderzoeksinstelling TNO, in de NOS/NPO Radio 1-podcast Gronings gas: gewonnen of verloren?. Peters spreekt van "een gemiste kans".

Volgens Peters is niet alleen in de eerste vijftig jaar van de gaswinning te weinig en te laat geïnvesteerd in kennisopbouw, maar ook in de afgelopen tien jaar. Als hierin wel tijdig was geïnvesteerd, was het wellicht mogelijk geweest om het resterende gas veilig te winnen.

Eerder deze week herhaalde het kabinet zijn standpunt de Groningse gaswinning te willen beëindigen. Alleen als er door het stoppen van de Russische gasimport een veiligheidsprobleem ontstaat in Nederland, zou de Groningse gaskraan als allerlaatste optie weer opengezet kunnen worden. In alle andere scenario's blijft de kraan dicht, omdat de gaswinning volgens het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) nog altijd onveilig is.

"Ik denk dat we die kennisopbouw van de ondergrond veel sneller hadden moeten starten", zegt Peters in de podcast. "Ook vanwege het financiële belang." Er zitten nog honderden miljarden kubieke meters aardgas in de Groningse bodem. "Als die kennis sneller was opgebouwd, hadden we wellicht ook meer vertrouwen gehad in het voorspellen van de risico's van aardbevingen in Groningen."

Stikstofinjectie

In de discussie over het Groningse gas zijn technische mogelijkheden voorgesteld waarmee het gas veilig naar boven gehaald zou kunnen worden. Zo kan het gasveld geïnjecteerd worden met stikstof, om zo de drukverschillen op te heffen en aardbevingen tegen te gaan. Maar volgens toezichthouder SodM is er op dit moment geen gegarandeerd veilige methode beschikbaar.

"We hebben in ieder geval nog geen oplossingen gezien waarop een analyse is gedaan of het ook echt bijdraagt aan de veiligheid. Ik kan het niet uitsluiten, maar op dit moment ligt er niks voor", zegt Theodor Kockelkoren van het SodM.

Aan stikstofinjecties kleven bijvoorbeeld allerlei bezwaren. Kockelkoren: "Voordat dit in de realiteit kan, zijn we jaren verder. Ik hoor het nu sommige mensen opperen voor het probleem van het hier en nu. En dat is niet terecht."