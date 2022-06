Dode man gevonden in Kerkrade, conflict ging mogelijk vooraf

Een 33-jarige man is om het leven gekomen als gevolg van een conflict in Kerkrade. Dat meldt de politie. Het lichaam van de man werd vanmiddag voor een speelgoedwinkel gevonden.

In eerste instantie meldde de politie dat er sprake was van een verkeersongeluk, maar uit onderzoek blijkt inmiddels dat voorafgaand aan zijn dood een conflict plaatsvond. Mogelijk is het slachtoffer met opzet aangereden.

Wat er precies is gebeurd is onduidelijk. De politie zegt tegen L1 dat de man kort voor zijn dood op de Wiebachstraat ruzie had met een ander persoon. Diegene, een man, sloeg op de vlucht in een auto. "Het 33-jarige slachtoffer bevond zich op dat moment buiten de auto en hij werd geraakt", meldt de politie. De man overleed ter plekke aan zijn verwondingen.

'Niemand uit de auto gegooid'

Getuigen vertelden eerder tegen L1 dat de man mogelijk uit de auto was gegooid en hij op dat moment al was overleden. Een woordvoerder van de politie zegt tegen de regionale omroep dat dit niet klopt. "Er is niemand uit de auto gegooid."

De politie doet verder onderzoek en roept getuigen op zich te melden. Ook de gevluchte man is nog niet gevonden.