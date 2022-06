Transjongeren door lange wachttijden overgeleverd aan zelfmedicatie 

Zelfmedicatie gebruiken is niet zonder gevaar, waarschuwt Christa van Bunderen. Ze is endocrinoloog bij het genderteam van het Radboudumc en begeleidt mensen bij hormoonbehandelingen. "Wat je nodig hebt is heel persoonsafhankelijk. Denk aan iemands leeftijd, ziektes die in een familie voorkomen, of medicatie die iemand al gebruikt. Daar heb je echt een arts voor nodig die van persoon tot persoon beoordeelt wat de beste keuze is."

Dat het mis kan gaan ziet Van Bunderen ook bij haar op de poli. "Mensen kwamen hier binnen met heel dik bloed door testosterongebruik. Op lange termijn kan dat zorgen voor bloedpropjes en stolsels. Dat zijn echt gevaarlijke situaties waar ik van schrik."

Toch wil ze benadrukken om altijd open en eerlijk te zijn. "We zullen nooit een behandeling weigeren omdat iemand zelfmedicatie heeft gebruikt. We kunnen juist beter begeleiden als iemand zegt welke medicatie is gebruikt."

'Niet jaren, maar maanden wachten'

Minister van Volksgezondheid Ernst Kuipers erkent dat er te weinig plek is voor mensen die in transitie willen. "In de afgelopen twaalf maanden is de capaciteit voor een hormoonbehandeling met zo'n 50 procent gestegen. En nog steeds is dat niet genoeg", zegt hij tegen NOS Stories. Kuipers wil dat er meer poliklinieken komen waar transpersonen terechtkunnen, zodat de wachttijd daalt naar maanden in plaats van jaren.