Wekdienst 23/6: Stikstofdebat in de Kamer • EU-leiders bespreken toetreding Oekraïne

Wat heb je gemist?

De coronavaccins beschermen goed tegen overlijden door covid-19, zonder de kans op sterfte door andere oorzaken te verhogen. Dat melden het RIVM en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) na onderzoek. De twee organisaties deden op verzoek van de Tweede Kamer onderzoek naar de oorzaken van oversterfte tijdens de coronapandemie.

Ander nieuws uit de nacht:

Reddingswerk na aardbeving Afghanistan komt moeizaam op gang: Bij de beving kwamen zeker 1000 mensen om het leven, meer dan 1500 mensen raakten gewond.

Bulgaarse regering gevallen, vierde stembusgang in ruim een jaar dreigt: de regering zat pas een half jaar in het zadel maar is gevallen na een vertrouwensstemming in het parlement. Of er ook nieuwe verkiezingen volgen is nog onduidelijk.

Ov-gebruik nog niet op niveau van vóór corona: in mei werd er 83,5 miljoen keer ingecheckt met de OV-chipkaart. Dat is 23 procent minder dan in mei 2019, de laatste meimaand voor de coronacrisis.

En dan nog even dit:

In de Ziggo Dome in Amsterdam was gisteravond het allerlaatste optreden van Rob de Nijs (79). De zanger heeft de ziekte van Parkinson, waardoor optreden lastiger wordt. Met de show 't Is mooi geweest nam hij nu afscheid van zijn fans.

De 79-jarige zanger werd met een staande ovatie ontvangen en ook tijdens het optreden gingen fans meermaals staan. Nummers als Malle Babbe en Foto van Vroeger werden luidkeels meegezongen.