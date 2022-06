Kamer maakt zich op voor stikstofdebat: plan zal ondanks kritiek standhouden

Politiek verslaggever Xander Van der Wulp:

Wellicht hopen boeren dat de onzekerheid die bij hen leeft tijdens dit debat weg kan worden genomen, maar vooraf is al duidelijk dat dat niet gaat gebeuren. Er is veel verdeeldheid in de Tweede Kamer over hoe het stikstofprobleem aangepakt moet worden, óók de coalitiepartijen zijn het niet met elkaar eens.

Binnen de coalitie staan de verhoudingen ook op scherp: VVD, CDA en CU maken zich zorgen over de impact van het plan, terwijl D66 al langer pleit voor een flinke inperking van de veestapel. D66 wordt verweten dat ze de boeren wel erg gretig de duimschroeven aandraaien. De andere drie partijen hebben te maken met onrust over het plan in de eigen achterban.

De coalitiepartijen zullen elkaar tijdens het debat wel enige ruimte gunnen om kritiek te leveren, zolang de partijen de belangrijkste doelstelling van het stikstofbeleid (50 procent reductie in 2030) maar blijven onderschrijven. De vier regeringspartijen zouden ook afgesproken hebben dat in het debat de meetmethoden van het RIVM niet in twijfel getrokken mogen worden, zo is achter de schermen te horen.