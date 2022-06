Tienduizenden boeren maken vuist tegen kabinet, actie leidt tot chaos op wegen

Boerenorganisatie Agractie rekent het het kabinet zwaar aan dat het de stikstofuitstoot in de landbouw wil aanpakken. "De Staat der Nederlanden is in oorlog met de boerenrepubliek. Er is een staat van beleg afgekondigd om onze grond en eigendommen af te nemen", zei voorman Bart Kemp na het begin van het officiële programma in Stroe. Hij riep de aanwezige boeren op massaal in actie te komen, ook in hun eigen regio's.

Grote gevolgen voor verkeer

Hoewel de demonstratie op het terrein in Stroe zonder noemenswaardige problemen verliep, leidde de actie op de wegen tot chaotische taferelen. Veel boeren reden met hun trekker over de snelweg, hoewel dat verboden is. Dat leidde tot wegafzettingen en blokkades, lange files en volgens de politie ook tot onveilige situaties. Zo reden op de A7 bij Drachten zo'n zestig trekkers om een politieblokkade heen, tegen het verkeer in.

Boeren konden rekenen op heel wat middelvingers van andere weggebruikers, maar deze mensen op de N344 bij Stroe hadden ook begrip voor de acties. "Wat moeten ze anders?"