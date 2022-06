Sommige Kamerleden na waarschuwing niet naar boerenprotest, anderen gaan toch

BBB-leider Van der Plas is al sinds gisteravond in Stroe. Zij vindt dat ieder Kamerlid vrij moet zijn om te gaan en staan waar hij of zij wil. "Maar als ik even naar mezelf kijk, persoonlijk, en er zou een demonstratie zijn van Extinction Rebellion bijvoorbeeld of een hele activistische milieugroep, dan zou ik denken, nou, daar ga ik niet heen. Wat is mijn meerwaarde daar? Ik ben het toch niet met ze eens en misschien worden ze wel boos op mij", zegt zij tegen het ANP.

Minister Van der Wal vraagt zich af: "Hoe brengen we iedereen weer bij elkaar, wetende dat we uiteindelijk de stikstofdoelen moeten halen: 50 procent minder uitstoot in 2030."

De Tweede Kamer debatteert morgen de hele dag over haar stikstofplannen.