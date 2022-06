Tweeduizend jaar oude 'Hoogovenman' blijkt een jonge vrouw te zijn geweest

Tot de verbeelding sprak hij altijd al, de Hoogovenman. Het skelet werd in 1965 opgegraven op het terrein van de toenmalige Hoogovens. Nu blijkt uit nader onderzoek dat het ruim 2000 jaar oud is en dat 'hij' een 'zij' is geweest. Om precies te zijn: een vrouw tussen de 20 en 29 oud die kromliep van de reuma.

"Ze moet ontzettende pijn hebben gehad", zegt historisch archeoloog Jean Roefstra bij NH Nieuws, "Dat hebben we kunnen opmaken uit het onderzoek van de botten."

De geslachtsbepaling is een van de nieuwe wendingen in het jarenlange onderzoek naar het skelet dat in 1965 werd gevonden bij een personeelsingang van de staalfabriek in Velsen-Noord. "Een topvondst", zei archeoloog Roefstra eerder. Maar in de zestiger jaren was er geen tijd om nader onderzoek te doen. Bovendien: de onderzoekstechnieken van nu waren toen, in de woorden van de archeoloog, "science fiction".

Tussen 174 en 19 voor Christus

Dus gaf het skelet zijn geheimen pas veel later prijs. De eerste doorbraak kwam in 2018. Toen bleek dat de Hoogovenman niet uit de Midden-IJzertijd (500 tot 250 voor Christus) kwam, zoals aanvankelijk gedacht, maar uit de Late IJzertijd (de tweede of eerste eeuw voor Christus). En nu is het geslacht vastgesteld en de datering nog scherper gesteld: het gaat om het skelet van een vrouw, ze moet hebben geleefd tussen 174 en 19 jaar voor Christus en leed aan reuma.