Protesten in Ecuador steeds gewelddadiger

In de Ecuadoraanse hoofdstad Quito zijn protesten uitgelopen op een gewelddadigheden tussen betogers en de politie. Het kantoor van de openbaar aanklager werd belaagd en er zou geprobeerd zijn om het huis van de minister van Cultuur te bezetten. De politie zette traangas in en nam brandbommen, schilden en speren in beslag.

Het Franse persbureau AFP meldt dat er een dode is gevallen bij de protesten.

In het land protesteren en staken inheemse groepen al ruim een week, onder meer vanwege de stijgende brandstofprijzen. Ook eisen ze eerlijke prijzen voor landbouwproducten, het opschorten van individuele schulden, meer zelfbeschikking en meer geld voor onderwijs. Ze werpen blokkades op waardoor er grote voedseltekorten dreigen te ontstaan in onder meer Quito.

Ook ontstaan op sommige plekken brandstoftekorten. Betogers zijn olievelden binnengedrongen, waardoor bedrijven stil zijn komen te liggen.

'Aanval op democratie'

De minister van Defensie, Luis Lara, waarschuwde op televisie dat het leger de ontwikkelingen met grote zorg in de gaten houdt. Volgens hem worden sociale protesten gekaapt door kwaadwillende groeperingen. "Dit is een moedwillige poging om met geweld de democratie en democratische instituties te beschadigen."

Op beelden van lokale media is te zien dat het kantoor van de openbaar aanklager is beschadigd. Functionarissen zouden de hulp hebben ingeroepen van de politie en het leger. In allerhaast zouden ze gevoelige informatie hebben verplaatst, om te voorkomen dat justitiële onderzoeken in gevaar komen.

Onder meer een groep universiteiten, de katholieke kerk en vertegenwoordigers van de VN en de Organisatie van Amerikaanse Staten hebben de regering en belangenorganisaties van inheemse groepen opgeroepen met elkaar in gesprek te gaan. Tot op heden is dat overleg nog niet van de grond gekomen.