Bronzen plaquette bij Moluks monument in Wierden gestolen

Dieven hebben een bronzen maquette bij monument Vossenbosch in Wierden in Overijssel gestolen. Het monument is een herinnering aan kamp Vossenbosch, waar honderden Molukkers na hun aankomst in Nederland in 1951 jarenlang woonden. De maquette met een plattegrond van het kamp maakte er deel van uit.

"Wie haalt het nou in z'n hoofd om dit te doen", zegt Paul Salakory tegen RTV Oost. Hij werd geboren in kamp Vossenbosch en groeide er ook op. "Het heeft emotionele waarde, dat is niet in geld uit te drukken."

Het monument werd vorig jaar onthuld en is een geschenk van de Wierdense samenleving aan de Molukse gemeenschap. "Daarom vinden we deze diefstal ook zo jammer", zegt Salakory. Het monument is zowel erkenning als herkenning voor ons."

De gemeente Wierden is eigenaar van het monument. Burgemeester Doret Tigchelaar heeft aangifte gedaan. "We denken dat het de dieven om het materiaal te doen was, want dat is geld waard. Maar hier zit juist zoveel emotionele waarde in."