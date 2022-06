Veel hulp voor Oekraïne, maar elders moet op noodhulp bezuinigd worden

En met het donorgeld dat er wel is, kunnen hulporganisaties ook nog eens minder doen. Brandstof is duurder geworden en daardoor zijn ook de kosten van transport gestegen. Bovendien zet de stijging van de voedselprijzen door, en ook dat hakt er hard in.

Om de hulp te rekken, bezuinigen ze hier. De vluchtelingen krijgen geen zak eten maar geld om zelf voedsel te kopen. Hulporganisaties doen dat steeds vaker zodat vluchtelingen zelf kunnen bepalen wat ze eten en om de lokale markt te stimuleren. Dat budget is nu met een kwart gekort. Omgerekend krijgen mensen zeven dollar per persoon per maand. Daar redden ze het nu zo'n vijftien dagen mee.

Andere landen

Hetzelfde scenario voltrekt zich in veel andere landen, die ook worstelen om hulp te kunnen blijven geven. Uganda bijvoorbeeld, waarschuwde gisteren dat het sinds het begin van het jaar 48.000 nieuwe vluchtelingen heeft ontvangen uit de DRC en Zuid-Soedan en dat er onvoldoende middelen zijn om voor al die mensen te zorgen. Ook daar zijn de porties al kleiner gemaakt.

Uganda heeft maar acht procent van het nodige noodhulpbudget binnen. "We krijgen simpelweg geen geld", zegt Joel Boutroue, vertegenwoordiger van de VN-vluchtelingenorganisatie in Uganda.

Brute keuzes

Het Wereldvoedselprogramma waarschuwde eerder dat er harde keuzes gemaakt moeten worden, en er voedsel van de hongerigen afgepakt moet worden om de uitgehongerden te kunnen voeden. Zo dreigt er onder meer hongersnood in Somalië, in de hoorn van Afrika. Op die plek is volgens een online overzicht van de VN 28 procent van de gevraagde hulp binnen.

"Daar zijn de noden dus ook heel hoog, net zoals op veel andere plekken", zegt Bahaji. "En dan kan het dus best zijn dat we een jonge vrouw als Sifa hier in dit kamp in Malawi straks niets meer kunnen bieden."

Dat is zuur, erkent hij. Vooral als hij ziet dat er veel geld naar de oorlog in Oekraïne gaat. "De vrijgevigheid van de mensen in Europa voor Oekraïne is inspirerend, maar mensen hier in Malawi zijn ook gevlucht, zijn hun huis en familie verloren."