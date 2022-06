Heftige regen leidt tot overstromingen en evacuaties in Zuid-China

Er is de afgelopen tijd veel regen gevallen in Zuid-China. In anderhalve maand tijd viel er gemiddeld 621 millimeter in Guangxi, Guangdong en Fujian. Dat is de grootste hoeveelheid sinds 1961. Ter vergelijking: gemiddeld viel tot nu toe gemeten over het hele jaar in heel China 672 millimeter.

Extremer weer

Naar verwachting valt er de komende week nog meer regen. Boven het zuiden van China hangt zowel een koud als een warm luchtfront, waardoor de ideale condities ontstaan voor nog meer hevige regenbuien.

China kent een jaarlijks overstromingsseizoen dat begint in juni. Overstromingen zijn dus niet ongewoon, maar experts wijzen erop dat klimaatverandering wel tot extreme weersomstandigheden leidt. In april waarschuwden Chinese onderzoekers zelfs voor overlast in het normaal gesproken droge zuiden van Tibet.

Vorige week kondigde het Chinese ministerie van Ecologie en Milieu een nieuwe klimaatstrategie aan. In 2035 moet China klaar zijn om de gevolgen van klimaatverandering beter aan te kunnen, met bijvoorbeeld vroege waarschuwingssystemen.