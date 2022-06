Wekdienst 21/6: Nieuwe coronacijfers • Afsluiting bezoek Deens kroonpaar

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. En bekijk hier de dienstregeling voor het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

Het RIVM meldt hoeveel positieve coronatests er de afgelopen week zijn geregistreerd. Na een maandenlange daling neemt het aantal mensen dat positief test op corona de laatste weken weer toe.

Ook komt het RIVM met tussentijdse resultaten van een grote studie naar post-covidsyndroom. Duidelijk wordt hoeveel mensen drie maanden na een coronabesmetting nog gezondheidsklachten hebben, en wat voor klachten dat zijn.

De Deense kroonprins Frederik en kroonprinses Mary sluiten hun handelsbezoek aan ons land af. Frederik gaat onder meer langs bij de TU Delft, Mary bezoekt het LUMC. Daarna is er in Den Haag nog een receptie bij de Deense ambassadeur.

Op het Britse spoor vindt de grootste staking in dertig jaar plaats. Tot 50.000 werknemers leggen het werk neer omdat ze meer salaris eisen en niet willen dat er banen verdwijnen. Veel treinen rijden daarom niet.

Wat heb je gemist?

De medaille van de Russische Nobelprijswinnaar Dmitri Moeratov heeft op een veiling in New York ruim 103 miljoen dollar opgebracht. De koper bracht het bod telefonisch uit, toen de teller op ongeveer 17 miljoen dollar stond.

Woordvoerder Jacco Scheper van Heritage Auctions zegt dat het bod, 103.500.000 dollar, tot ongeloof bij de aanwezigen leidde. Hij vertelt dat de biedingen begonnen bij een kleine 800.000 dollar.

"Vanaf een miljoen dollar ging het toen in stappen van 100.000 dollar omhoog. Het ging best heel vlot en bij elke miljoen hoger klonk applaus in de zaal. Toen ergens rond de 17 miljoen kwam dat telefonisch bod van meer dan honderd miljoen dollar."

Volgens Scheper bood de veilingmeester daarna nog de kans om eroverheen te gaan, maar dat bleek voor de aanwezigen een brug te ver. Wie de koper is en waar hij of zij vandaan komt, is niet duidelijk.

Scheper noemt het bedrag ongekend. Hij wijst erop dat dergelijke bedragen slechts worden betaald voor topstukken van schilders als Rembrandt en Van Gogh. "De allerduurste munt die ooit is geveild is een 20-dollarstuk uit 1933, dat bracht 16 miljoen dollar op en dat was by far het record."