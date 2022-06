Wilde staking vanmiddag bij schoonmakers op Schiphol

Schoonmakers op Schiphol hebben vanmiddag enige tijd een wilde staking gehouden. Volgens vakbond FNV legden 150 schoonmakers tussen 12.00 en 13.30 uur hun werk neer.

Het werk werd onderbroken omdat de schoonmakers buiten het recent gesloten akkoord vallen tussen de vakbonden en Schiphol. Zij kunnen daardoor geen aanspraak maken op de toeslag van 840 euro per maand.

Het gaat onder anderen om schoonmakers die vliegtuigen en businessclasslounges reinigen. De vakbond was niet betrokken bij het organiseren van de werkonderbreking.

"We begrijpen de frustratie en gaan in gesprek met de opdrachtgevers AvoClean, Asito en Schiphol Group. Het is een kleine groep die tussen wal en schip is gevallen en daar moet een oplossing voor komen", zegt FNV-bestuurder Joost van Doesburg.

Solidariteit

Asito schrijft dat het bedrijf de gang van zaken betreurt. Volgens het schoonmaakbedrijf vallen hun medewerkers die staakten wél onder het akkoord.

"Uit solidariteit met de vliegtuigschoonmakers hebben zij het werk neergelegd. Vooralsnog werken de vliegtuigschoonmakers door en verzamelen handtekeningen om een petitie te kunnen indienen. De bonden hebben deze groepen over het hoofd gezien en hebben met het gesloten akkoord de belangen van deze medewerkers niet goed behartigd", schrijft Asito.

Volgens vakbond FNV heeft de werkonderbreking niet tot vertragingen geleid.