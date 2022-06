Drie woningen zwaar beschadigd door brand in Eindhoven

Bij een brand in Eindhoven zijn vanochtend drie woningen zwaar beschadigd geraakt. In totaal werden zes panden getroffen. Niemand raakte gewond.

De brand brak rond 06.30 uur uit in een schuur. Het vuur sloeg over naar vier andere schuurtjes en vervolgens naar de huizen.

Een woordvoerder van de brandweer zei tegen Omroep Brabant dat bij drie van de woningen de schade zeer fors is. In een van de huizen woedde de brand tot op zolder.

Rook ingeademd

Vanwege die rook die vrijkwam werd een NL Alert verstuurd. Rond 08.00 uur was de brand grotendeels onder controle. Over de oorzaak is nog niets bekend. De drie zwaar beschadigde woningen zijn volgens de brandweer voorlopig onbewoonbaar.

De bewoners zijn opgevangen in een woorzorgcentrum in de buurt.

Vuurzee

Een bewoner zei tegen Omroep Brabant dat haar zoon haar had gealarmeerd. "Heel de achterplaats staat in brand, schreeuwde hij." Ze keek uit het raam en zag een vuurzee. "We gingen razendsnel naar buiten. De ramen klapten eruit toen we net buiten stonden."

Ook twee bewoners van een studentenwoning moesten hun huis uit. "Wij werden wakker van mensen buiten die 'brand, brand' schreeuwden. Er wonen nog meer mensen in ons studentenhuis, maar vandaag waren wij gelukkig als enige thuis."