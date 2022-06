Wekdienst 19/6: Klimaatmars in Rotterdam • Tweede ronde parlementsverkiezingen Frankrijk

Ander nieuws uit de nacht

Personeel Apple VS stemt voor oprichting eerste vakbond: de medewerkers van de winkel in de Amerikaanse staat Maryland hebben willen meer inspraak over het salaris, de werktijden en veiligheidsmaatregelen. Apple heeft dit soort initiatieven altijd ontmoedigd.

Roline Redmond wint Brusseprijs voor beste journalistieke boek: in het boek beschrijft Redmond de wortels en historie van haar Surinaamse familie. Ze was er tien jaar mee bezig.

En dan nog even dit:

'Mr. Pinkpop' Jan Smeets, de voormalig directeur van het festival, heeft gisteravond afscheid genomen. In 1970 was hij een van de oprichters van Pinkpop, tegenwoordig het oudste nog bestaande festival in Europa. In 2020 kondigde hij zijn vertrek al aan.

Vlak voor het optreden van Pearl Jam juichten de 70.000 bezoekers hem toe en zongen "Jantje bedankt". Samen met zijn vrouw zwaaide hij, zichtbaar geëmotioneerd, het publiek vaarwel.