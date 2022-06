Colombianen naar de stembus, keuze uit uiterst linkse of rechtse presidentskandidaat

Zijn tegenkandidaat is de rechtse populist Rodolfo Hernandez (77). Een steenrijke zakenman die veel geld verdiende in de bouwsector en ingenieur is. Een man die pakweg twee maanden geleden nog een grote onbekende was voor de Colombianen. Totdat hij via een campagne op TikTok heel veel stemmen binnensleepte.

Hernandez wil radicaal afrekenen met corruptie. Als oud-burgemeester van de stad Bucaramanga voerde hij daar ook strijd tegen corrupte politici. In Bucaramanga, met 580.000 inwoners, zijn ze er heilig van overtuigd dat hun burgemeester het presidentschap binnensleept. Op het plein staat een modelwoning en krijgen nieuwsgierige passanten foldertjes uitgereikt over deze betaalbare "huizen voor de armen", die Hernandez belooft te bouwen.

Populair op social media

Als ingenieur en bouwmagnaat een voor de hand liggende business om zich populair mee te maken. Aminta Maniozca is een 72-jarige inwoonster van Bucaramanga, zonder financiële steun van haar zoon overleeft ze niet. Bij haar dochter woont ze in huis. Ze laat zich rondleiden door de modelwoning. "Dit project zou me heel veel helpen. Ik hoop dat God me dit als geschenk geeft", zegt ze. Op Hernandez gaat ze zeker stemmen.

Verderop delen jongeren flyers uit op het plein. Via een flitsende en slim uitgedachte socialemediacampagne, vooral via TikTok, lukte het Hernandez in een paar maanden tijd vooral bij deze groep enorm populair te worden. Snel gemonteerde filmpjes met populaire muziek waarin Hernandez dansend, sportend of kokend te zien is.

Jonge Colombianen zoals Maria Paula Ortiz zien in hem een nieuw soort politicus. "Hij is heel gewoon, hij is net als ons. En niet zo afstandelijk en hooghartig zoals de meeste politici hier in Colombia. Zijn campagne via TikTok is vernieuwend en dynamisch", zegt ze.

Zo lukte het Hernandez bij de eerste ronde van de verkiezingen op 29 mei onverwacht hoog te scoren met 28 procent van de stemmen. Daardoor staat hij nu tegenover Gustavo Petro. Die is zichtbaar minder populair in Bucaramanga, waar het vooral draait om hun oud-burgemeester.

Toch is niet iedereen blij met Hernandez. Hij mag zich dan als anticorruptie-kandidaat profileren, als burgemeester was hij betrokken bij een aantal schandalen. Zo beloofde toen ook al huizen te bouwen voor de armen.

Twintigduizend mensen kregen een bewijs dat ze in aanmerking voor zo'n huis zouden komen. Maar ze zijn misleid. Rubiela Corso is een van hen. Met zes familieleden, onder wie haar 100-jarige vader, woont ze krap. Het beloofde huis van Hernandez kwam er nooit.

Ze heeft daarom nu meer vertrouwen in de linkse kandidaat Petro. Hoewel zijn verleden als guerrillastrijder, in een land als Colombia waar vijftig jaar lang een burgeroorlog woedde, gevoelig ligt. "Voor mij is dat nu verleden tijd", zegt ze. "Ik geloof dat hij een goede president zal worden."

Nieuw tijdperk

Het is zaterdag in de namiddag als de winkels in de miljoenenstad sluiten en de ley seca ingaat, de wet op alcoholverbod die tijdens de verkiezingen van kracht is.

Volgens de laatste peilingen kan het een nek-aan-nekrace worden tussen de twee kandidaten, die beiden niet tot de traditionele politieke partijen behoren. Wat de uitslag vanavond lokale tijd ook mag zijn, er zal een nieuw tijdperk aanbreken voor Colombia.