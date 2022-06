Twee mannen verdronken in Noordzee voor Belgische kust

In de Noordzee voor de kust van België zijn twee mannen verdronken, meldt de Belgische politie. De mannen met de Poolse nationaliteit zouden samen het water in zijn gegaan in de buurt van Zeebrugge, maar ze dreven door de sterke stroming af richting Blankenberge.

De korpschef van de lokale politie zegt tegen de VRT dat de twee mannen, van rond de 30 en 40 jaar oud, gingen zwemmen in een onbewaakte zone. "Er spoelde één levenloos lichaam aan. De andere man werd nog gereanimeerd, maar ook voor hem kon geen hulp meer baten", zegt de politie.

Zeer gevaarlijke dag

De reddingsdienst van Blankenberge zegt dat het een "zeer gevaarlijke dag" op het strand was. "Er was een sterke wind aangekondigd en die was er ook. Er stond veel stroming", zegt de hoofdredder van Blankenberge bij de VRT. "De mensen waren zeer uitgelaten. Ze zijn massaal afgezakt naar de kust. De warme oproep om in de bewaakte zones te gaan zwemmen is niet overal opgevolgd."

Net als in Nederland was het vandaag ook in België warm, waardoor veel mensen naar het kustgebied trokken. Een 9-jarige jongen uit Brussel was urenlang vermist in Oostende maar werd later teruggevonden in Westende, zo'n tien kilometer verderop. Volgens de politie is hij daar zelf naartoe gewandeld.