Spaanse rechter legt Nederlander 11,5 jaar cel op om grooming minderjarige

Een Spaanse rechtbank heeft een Nederlandse man van 28 jaar een celstraf van 11,5 jaar opgelegd vanwege het groomen van een 13-jarig Spaans meisje. Hij perste het kind via sociale media af, melden lokale Spaanse media.

Het onderzoek naar de man begon in 2020, toen de moeder van het kind naar de Spaanse autoriteiten stapte. De moeder vond dat haar dochter zich langere tijd vreemd gedroeg en besloot in haar telefoon te kijken. Daarin vond zij berichten waaruit bleek dat het meisje onder druk werd gezet door de Nederlander.

De man deed zich volgens Spaanse media voor als minderjarige. Nadat hij een seksueel getinte foto van het kind wist te bemachtigen, onthulde de man zijn identiteit en begon haar te chanteren. De Nederlander dreigde de foto te laten zien aan familieleden en vrienden van het meisje, tenzij zij hem meer afbeeldingen zou toesturen. De chantage hield maandenlang aan.

De Spaanse politie en de internationale opsporingsorganisatie Interpol wisten de Nederlander uiteindelijk op te sporen. In 2021 werd hij in Nederland aangehouden en uitgeleverd aan Spanje. De man werd in de stad A Coruña in het noordwesten van Spanje veroordeeld.