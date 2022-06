Gewelddadige protesten in India tegen hervorming leger, zeker één dode

In het zuiden van India is een man omgekomen bij gewelddadige protesten tegen het nieuwe rekruteringsbeleid van het leger. Sinds gisteren wordt daar massaal tegen betoogd in diverse deelstaten. Dit is voor zover bekend het eerste dodelijke slachtoffer.

Het incident was in de stad Secunderabad in de deelstaat Telangana. Honderden demonstranten richtten vernielingen aan bij een treinstation en gooiden met stenen naar politieagenten. Bij de schoten die agenten vervolgens losten, zou de dode zijn gevallen. Er zijn ook zeker vijftien mensen gewond geraakt.

De militaire rekruteringsregels waarover de betogers boos zijn, werden deze week aangekondigd door de regering van premier Modi. Vanaf nu krijgen alle nieuwe rekruten een contract voor vier jaar, waarna slechts 25 procent in het leger mag blijven en de rest wordt ontslagen. Eerder waren de meeste jonge militairen verzekerd van een positie voor minstens zeventien jaar.

De jeugdwerkloosheid is hoog in India en veel jongeren hopen op een baan bij defensie. Naast een goed salaris biedt het leger ook huisvesting en een goed pensioen. Sommige Indiërs trainen jaren in de hoop te worden aangenomen bij het leger.

Sporen geblokkeerd

Ook in deelstaten als Bihar, Uttar Pradesh en West-Bengalen zijn sinds gisteren duizenden demonstranten op de been. Ze vernielen overheidsgebouwen, steken bussen en treinen in brand en blokkeren treinsporen en snelwegen.

Bekijk hieronder beelden van de ravage op het treinstation van Secunderabad, nadat de demonstranten waren weggejaagd: