Franse steracteur Jean-Louis Trintignant (91) overleden

De Franse acteur Jean-Louis Trintignant is overleden. Hij was 91 jaar en zijn loopbaan, waarin hij in ruim honderd films speelde, omspant ruim zes decennia.

Trintignant acteerde in kleine films van onbekende regisseurs, maar werkte ook met grote cineasten als Bertolucci, Truffaut en Haneke. Hij geldt, met zijn intense stijl van spelen, als een van de grootste acteurs in Frankrijk (zijn overlijden is daar voorpaginanieuws) en van de Europese cinema (hij waagde nooit de overstap naar Hollywood).

Trintignant debuteerde al in 1951 in het theater, maar zijn doorbraak voor het grote publiek kwam met de film Et Dieu.... créa la femme uit 1956 van regisseur Roger Vadim, die ook de lancering betekende van de carrière van Brigitte Bardot. Na het draaien van deze film moest Trintignant, tot zijn grote weerzin, zijn dienstplicht vervullen in Algerije.

La Terrazza

Een andere film waarin hij een hoofdrol speelde, dit keer samen met Anouk Aimée, was Un homme et une femme (1966) van Claude Lelouch. Dit was ook commercieel een groot succes en met dezelfde bezetting werden twee vervolgen gemaakt, in 1986 en in 2019. De film was ook bekend vanwege de soundtrack.

Ook Italiaanse regisseurs wisten hem te vinden, zoals Bernardo Bertolucci (Il conformista, 1973) en Ettore Scola. Met die laatste maakte Trintignant meerdere films, waaronder La Terrazza in 1980.

Tragische gebeurtenissen

In 1969 won hij de prijs voor beste acteur op het filmfestival van Cannes voor zijn rol in de politieke thriller Z van de Frans-Griekse regisseur Costa-Gavras.

Op hoge leeftijd speelde hij onder meer nog in films van de Oostenrijker Michael Haneke, zoals Amour (2012) en Happy End (2017). Amour, bekroond met een Gouden Palm in Cannes, leverde hem meerdere prijzen op, waaronder een César, het Franse equivalent van de Oscar. In totaal werd hij vijf keer voor die prijs genomineerd.

In zijn persoonlijk leven had Trintignant te maken met enkele tragische gebeurtenissen. Begin jaren 70 overleed zijn negen maanden oude dochtertje Pauline. En in 2003 kwam zijn dochter Marie, eveneens actrice, om het leven nadat ze in een hotel in Litouwen zwaar was mishandeld door haar vriend, de Franse zanger Bertrand Cantat. Die werd daarvoor veroordeeld tot acht jaar cel, waarvan hij er vier uitzat.