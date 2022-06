Agent zwaargewond na aanrijding in Amersfoort

In Amersfoort is vanmorgen een agent zwaargewond geraakt. In verband met een onderzoek maakte hij foto's bij een rotonde, waar hij werd aangereden door een automobilist.

De agent is naar het ziekenhuis gebracht. Volgens RTV Utrecht is hij niet in levensgevaar. De 86-jarige automobilist is aangehouden, zijn of haar auto is in beslag genomen. Het onderzoek naar wat zich precies heeft afgespeeld is nog bezig.