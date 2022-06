Bemanning van neergestort toestel krijgt na 81 jaar een militaire uitvaart

Vijf Tsjechische bemanningsleden van een bommenwerper die in 1941 neerstortte in Noord-Holland, krijgen volgende week een militaire uitvaart in Bergen op Zoom.

Volgens Omroep Brabant is het voor het eerst in tientallen jaren dat vijf militairen tegelijkertijd een militaire uitvaart krijgen. De mannen worden samen in een graf begraven op het Britse militaire ereveld in Bergen op Zoom.

De Tsjechen vlogen in een Vickers Wellington-bommenwerper die in de nacht van 22 op 23 juni 1941 werd neergehaald door een Duitse nachtjager.

Geborgen

Dat toestel werd een jaar geleden geborgen in de gemeente Hollands Kroon. Die bergingswerkzaamheden in de Noord-Hollandse polder moesten heel voorzichtig worden uitgevoerd omdat er nog stoffelijke resten aanwezig waren. Aan de werkzaamheden ging een jarenlange periode van voorbereiding vooraf.

De uiteindelijke berging werd in vier weken voltooid. Daarna konden de lichamen worden geïdentificeerd. Het bleken vijf jonge mannen: Jan Hejna (26), Karel Valach (23), Leonard Smrcek (26), Vilem Konstacky (27) en Alois Rozum (27).

Omdat de Tsjechische bemanning in dienst was van de Britse luchtmacht RAF krijgen de militairen hun laatste rustplaats op het Britse militaire ereveld.