Oekraïne voorgesteld als kandidaat-lid EU, maar heeft nog werk voor de boeg

Zoals verwacht adviseert de Europese Commissie om Oekraïne kandidaat-lid te maken van de EU. Oekraïne heeft de afgelopen jaren flinke stappen gezet om te voldoen aan de eisen voor kandidaat-lidmaatschap, zegt Commissievoorzitter Von der Leyen, maar het land heeft nog belangrijk werk voor de boeg.

Het advies betekent niet dat Kiev nu al kandidaat-lid is, daar moeten de lidstaten nog een knoop over doorhakken. De regeringsleiders van de 27 EU-landen nemen naar verwachting volgend week donderdag een besluit.

Corruptie en oligarchen aanpakken

Op een persconferentie legde Von der Leyen uit waar Oekraïne nog aan moet werken. Zo moet er bijvoorbeeld bij corruptiebestrijding nog verbetering plaatsvinden. De organen hiervoor zijn er, maar ze moeten nog volledig in werking worden gesteld, zei Von der Leyen. Hetzelfde geldt voor het beperken van de macht van oligarchen. Ook aan de rechtsstaat moet nog worden gewerkt, waarbij extra aandacht moet zijn voor de bescherming van minderheden.

Maar op het gebied van eerlijke verkiezingen gaat het volgens Brussel bijvoorbeeld al erg goed. Ook het onderwijs is goed ontwikkeld, evenals de digitale sector. "Oekraïne heeft het nu in eigen handen", zei Von der Leyen, die gekleed was in de kleuren van de Oekraïense vlag.

Georgië moet wachten, Moldavië niet

Ook Moldavië mag wat de Commissie betreft versneld kandidaat-lid worden. "Het land heeft nog een lange weg voor de boeg, maar we geloven dat het de verwachtingen kan waarmaken." Georganiseerde misdaad en corruptie worden genoemd als essentiële punten waar nog verbeteringen moeten worden doorgevoerd.

Georgië zal wat de Commissie betreft nog even moeten wachten. Het land voldoet nog aan te weinig voorwaarden om nu al de kandidaat-status te bereiken. Zo zijn de persvrijheid en de rechtsstaat in slechte staat.

Beide landen hadden in maart een verzoek ingediend om lid te worden, uit vrees voor Russische expansiedrift.