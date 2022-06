'Mannen die Nederlandse toerist doodschoten hadden drugsbaas als doelwit'

Het doelwit van de schutters die gisteren in een restaurant in Colombia een Nederlandse toerist doodschoten, was vermoedelijk een Braziliaanse drugscrimineel. Dat schrijven Colombiaanse media en persbureau AFP op basis van een verklaring van de lokale politie. De drugshandelaar zou bij de aanval om het leven zijn gekomen.

Het gaat om de 42-jarige Afonso Celso Caldas de Lima, schrijft onder meer de Colombiaanse krant El Espectador. Hij stond in Brazilië aan het hoofd van een criminele organisatie. In 2016 werd de Braziliaan veroordeeld tot 24 jaar cel vanwege drugshandel, maar hij wist te ontsnappen uit de gevangenis van de Braziliaanse stad Manaus, aldus El Espectador. Sindsdien wordt hij gezocht door de internationale politieorganisatie Interpol.

Verdwaalde kogel

Eerder werd al duidelijk dat het 27-jarige Nederlandse slachtoffer volgens de lokale autoriteiten was omgekomen door een verdwaalde kogel. Ooggetuigen zeiden dat twee mannen het restaurant binnenkwamen en begonnen te schieten. Volgens lokale media zat het Nederlandse slachtoffer, een vrouw uit de provincie Gelderland, aan een tafel naast die van de drugscrimineel.

Omroep Gelderland meldt dat de vrouw in Eck en Wiel woonde, een dorp in de gemeente Buren.

Voortvluchtig

Het schietincident gebeurde in de zuidelijke stad Leticia, op de grens met Peru. Behalve de twee dodelijke slachtoffers raakten nog twee anderen gewond. Het zou gaan om mannen die in Leticia wonen. Zij liggen met lichte verwondingen in het ziekenhuis. De schutters zijn nog altijd voortvluchtig.

Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken staat de nabestaanden van de omgekomen vrouw bij.