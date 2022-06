Taakstraf en behandeling voor rechts-radicale Rotterdammer die Rutte bedreigde

Een 47-jarige man uit Rotterdam heeft een taakstaf van 140 uur opgelegd gekregen voor bedreiging en opruiing. Daarnaast blijft hij twee jaar onder toezicht van de reclassering en moet hij zich laten behandelen.

De man, Ben van der K., had in Telegramgroepen geschreven dat 'de misdadige misleider Mark Rutte tegen de muur moet worden gezet'. Ook had hij gezegd dat politieagenten geëlimineerd moesten worden en dat 'het jachtseizoen geopend was'. Volgens de rechter zijn deze teksten "een aanmoediging om geweld te gebruiken".

De rechts-radicale man had eerder tegenover de rechter verklaard dat hij met zijn boodschappen zijn boosheid wilde uiten over de coronamaatregelen. "Ik houd ervan stevig en duidelijk te zijn. Dat is de aard van het beestje." Hij beriep zich verder op de vrijheid van meningsuiting.

De rechter beaamde dat de vrijheid van meningsuiting inderdaad een fundament is van de rechtsstaat, maar die vrijheid niet absoluut is. "De rechtbank wil met de straf aan verdachte en anderen in de samenleving duidelijk maken dat er grenzen zijn aan wat men over anderen kan roepen en dat het overschrijden van die grenzen consequenties heeft."

Oude bekende

Van der K. is al decennialang een bekende activist in Rotterdam, schrijft de regionale omroep Rijnmond. Hij protesteerde eerder tegen migratie, de islam, de EU en linkse politici. De man werd eerder veroordeeld voor discriminatie en verstoring van de openbare orde.

De rechter zei dat bij de Rotterdammer een antisociale persoonlijkheidsstoornis is vastgesteld. "De verdachte zit vooral opgesloten in zijn eigen denkwereld en gevoelsleven. Het ontbreekt hem aan empathie en hij is vervreemd geraakt van de gangbare waarden en normen in de maatschappij."